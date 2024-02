Le confessioni contenute in Spare sono vere?

Stando a quanto riporta il Times, il governo americano ha rifiutato di pubblicare la domanda di visto presentata dal principe Harry nel momento del suo trasferimento negli Usa. Il motivo del diniego sarebbe che "le confessioni rese in un libro non rappresenterebbero una prova del fatto che lui abbia assunto quelle droghe" e che "la storia potrebbe essere stata abbellita per vendere più copie". John Bardo, legale presso il Dipartimento per la Sicurezza Interna del governo, ha aggiunto: "Dire qualcosa in un libro non lo rende necessariamente vero". Ha spiegato inoltre che Harry avrebbe potuto ottenere il documento anche seguendo altre vie. Potrebbe aver richiesto ed avuto, ad esempio, un visto diplomatico, dato che resta pur sempre un "funzionario del governo britannico", in quanto membro della royal family e quinto in linea di successione al trono.