Harry a Londra da Re Carlo dopo la notizia del tumore

Il sovrano ha avvisato personalmente il figlio che ha lasciato Montecito per tornare in Inghilterra a far visita al padre

Re Carlo ha avvisato i figli della scoperta della sua malattia. Il tumore gli è stato diagnosticato proprio durante il ricovero per un intervento di routine alla prostata. Negli stessi giorni in clinica a Londra c’era anche Kate Middleton. La moglie del principe William ha subito un’operazione all’addome (di cui non è dato sapere la causa) e avrà bisogno di una lunga convalescenza a casa. Fuori gioco dagli impegni ufficiali per qualche settimana il sovrano, e lontana dagli eventi pure Kate (almeno fino a Pasqua) non resta che William.

Harry non ha esitato e dopo la telefonata di Re Carlo si è organizzato subito per volare nel Regno Unito. Il secondogenito del sovrano ha lasciato la sua villa di Montecito per raggiungere Londra e far visita al padre. Gli inglesi si augurano che la brutta circostanza serva quanto meno a segnare il disgelo tra fratelli e l’avvio di un riappacificamento tanto desiderato.