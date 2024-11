Halloween 2024, Heidi Klum sorprende ancora: ecco il suo costume

Heidi Klum, che nel tempo si è guadagnata il titolo di regina di Halloween grazie alle sue mise sempre originali, anche quest'anno non ha deluso le aspettative. La modella e presentatrice televisiva - in occasione della 23esima edizione del Heidi Klum's Annual Halloween Party, che si è tenuta a New York - si è travestita da E.T. l'extra-terrestre (in versione femminile). Da E.T. era vestito anche il marito di Klum, Tom Kaulitz.