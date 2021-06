Guerra sul nome Lilibet, Harry e Meghan si rivolgono agli avvocati

L’ennesima guerra legale tra Harry e Meghan e la stampa inglese. Dopo la scelta dei duchi di Sussex di dare come nome alla loro secondogenita Lilibet Diana, si è scatenato un putiferio. La Bbc sostiene che la coppia non abbia chiesto il consenso alla Regina Elisabetta. Un portavoce di Harry è convinto del contrario e afferma che prima dell’annuncio ufficiale ha chiamato la nonna. Fatto sta che il fratello di William e la Markle ora si sono rivolti agli avvocati.

Il duca di Sussex, secondo la ricostruzione del suo portavoce, avrebbe parlato al telefono con la Regina Elisabetta. E durante la conversazione avrebbero discusso proprio del nome della bambina. Se la sovrana non fosse stata d’accordo non avrebbe permesso al nipote di usare quel nomignolo per la figlia.

Fatto sta che il rapporto della coppia con i tabloid inglesi non è mai stato sereno. Di recente la Markle ha vinto una battaglia legale per la privacy violata. Ora un’altra questione li vede coinvolti contro la stampa. La ricostruzione fatta dalla Bbc non corrisponderebbe alla verità, così Harry e Meghan avrebbero allertato il loro studio legale.

