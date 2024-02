Guenda Goria svela quale sarà il nome del bebè che aspetta

Guenda Goria non vede l'ora di diventare mamma e, anche se ancora non sa il sesso del bambino che aspetta da Mirko Gancitano , ha già pensato ai nomi sia in caso di fiocco rosa che fiocco azzurro.

La scelta dei nomi di Guenda Goria e Mirko Gancitano "Abbiamo individuato alcuni nomi epici se dovesse nascere maschietto: Enea, Ulisse, Paride ci piacciono molto", ha rivelato Guenda Goria a Novella 2000. "Di certo come secondo nome lo chiameremo Maria, non a caso anche il papà di Guenda si chiama Amedeo Maria", ha proseguito la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria. Anche in caso di fiocco rosa c'è già una preferenza: "Sul nome della femminuccia non siamo così d'accordo. Ci piace Luce, per il significato, ma non abbiamo ancora deciso", ha detto. In passato aveva detto di sognare una bimba che avrebbe voluto chiamare Carla come la nonna.

Guenda Goria incinta, l'annuncio in tv Guenda Goria ha annunciato la gravidanza durante l'ospitata nel salotto televisivo di Caterina Balivo. Emozionatissima, ha detto di aspettare un bebè: "Mi era stato detto che naturalmente non avrei potuto avere figli. Sono 3 anni che ci proviamo. Era il mio grande sogno, il mio grande desiderio, perché l’ultima gravidanza che ho avuto è stata una tragedia, perché è stata una gravidanza extrauterina che ha messo in pericolo la mia vita e sono viva per miracolo".

Presto il matrimonio di guenda Goria con il fidanzato Mirko Gancitano Un sogno che si avvera per Guenda Goria e Mirko Gancitano. Il 16 maggio diventeranno moglie e marito, dopo il rito non ufficiale celebrato a Santo Domingo. Quella era stata una sorpresa che le aveva organizzato il compagno: "Io non sapevo niente. Un giorno mi ha portato in spiaggia, mi ha fatto trovare i vestiti bianchi e mentre partiva la nostra canzone, Dal verde di Calcutta, mi ha sussurrato 'Fidati di me'" ha raccontato lei al settimanale Chi. Per il matrimonio vero e proprio i progetti sono ben più sfarzosi: "Faremo due cerimonie: una a Luino, sul lago Maggiore, dove c'è il castello Ruta di mia madre, e una a Mazara del Vallo dove è nato Mirko".

Sua figlia Guendalina Goria è incinta, la gioia di Maria Teresa Ruta su Instagram "Condivido finalmente la gioia con voi, diventerò nonna" ha detto Maria Teresa Ruta ai suoi follower, spiegando di essere stata latitante sui social per paura di spoilerare la gravidanza di sua figlia Guenda Goria. "Stavo seguendo gli sviluppi di questo momento così bello, così unico, così speciale, così gioioso" ha raccontato. E ha aggiunto: "Ho seguito questi momenti difficili, complicati, impegnativi di Guenda. L'endometriosi, la gravidanza extrauterina, la perdita di una tuba... ma finalmente vi posso dire che Guenda aspetta!".