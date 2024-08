Guenda Goria neomamma, la prima passeggiata con Noah

Dopo la nascita di Noah a Milano, Guenda Goria e Mirko Gancitano si preparano ad andare in Sicilia per un po’ di vacanze e far conoscere il piccolino alla famiglia di lui. Guenda e Mirko hanno condiviso le immagini dalla sala parto con i follower mostrando tutta l’emozione per l’arrivo del primo figlio. Presenti anche Maria Teresa Ruta, che ha baciato il pancione, e Amedeo Goria, come pure i genitori di Mirko. "Non abbiamo mai sentito battere il cuore così forte. Eccoti Noah", aveva scritto Guenda annunciando l’arrivo del bimbo. “Oggi la vita ci ha regalato un sole che non tramonterà mai” aveva aggiunto il neopapà.