Guai anche per i vip: guarda chi è finito in ospedale

Anche i vip finiscono in ospedale. E con i social nessun mistero per i follower che vengono costantemente informati sulla salute dei loro beniamini. Carolina Marconi pochi giorni fa ha confidato ai fan di essere stata operata per un tumore al seno e le sue paure per la chemioterapia. Nicoletta Larini ha postato gli scatti prima di entrare in sala operatoria per una tonsillectomia. Qualche tempo fa Laura Torrisi aveva fatto sapere di essere stata ricoverata per l’endometriosi che l’affligge da tempo.