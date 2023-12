Addio Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli ha lasciato casa

Solo una partenza per andare a trovare i parenti nella sua città natale per le feste oppure l’ex velino ha lasciato la casa che condivideva con la Salemi? Del resto, pochi giorni fa i due hanno deciso di fare chiarezza sulla loro relazione, dopo le voci insistenti e le curiosità dei loro sostenitori, che volevano sapere come stava andando una storia d'amore che, dopo tre anni, sembrava in crisi.

Ultime notizie: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono lasciati? Dopo aver condiviso con i loro fan, le difficoltà che stavano vivendo come coppia, i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno chiesto comprensione e rispetto: "Ci rivolgiamo a chi ci segue e ci vuole bene. Prima di tutto, vogliamo dirvi che leggiamo i vostri messaggi e ‘non ci aiutano’, anzi le vostre accuse ci fanno male" ha scritto la Salemi riferendosi a chi ha detto che i Prelemi stanno insieme "per contratto". L'influencer ha poi aggiunto: "Ci serve tempo, rispettateci". In un'intervista al settimanale “Chi”, in cui i due presentavano il programma che conducono insieme, Pierpaolo Pretelli aveva ammesso di avere dei momenti di crisi: "Ci amiamo, ma sarei ipocrita a dire che non ci sono stati dubbi".

Giulia Salemi, una pausa detox da Instagram stories Ai follower è apparso come un segnale di crisi il silenzio social di Giulia Salemi, ma l’influencer ha spiegato in fretta: “Ho fatto un po’ di social detox forzato”. La Salemi ha infatti raccontato che ha comprato un cellulare nuovo un mese fa ma non aveva ancora trovato il tempo di adoperarlo. “Avevo tipo 30mila foto, 5mila video… e ho consegnato il mio telefono al mio amico espertissimo così in una giornata mi ha trasferito tutto, ora anche io ho un telefono di ultima generazione, visto anche il lavoro che faccio”.

Pierpaolo Pretelli, news da Maratea per l'ex Gf Vip Pierpaolo Pretelli invece a Maratea si dedica completamente ai nonni. Anzi nonno Rocco è andato subito in tendenza sui social e l’ex velino lo ha definito “patrimonio dell’umanità”. Dalla sua città natale Pretelli posta video di alberi illuminati e decorazioni natalizie, colazioni con i parenti e coccole casalinghe. Un momento di pausa da Giulia o solo l’occasione per riscoprire la propria famiglia che vive lontano da Milano?