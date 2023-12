Che tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli le cose non procedano alla perfezione si vocifera da tempo e, visto che le voci si fanno sempre più insistenti, la coppia ha deciso di dare la propria versione dei fatti per mettere a tacere i rumor e chiarire le cose con l'affezionato fandom.

Tgcom24

Le ultime notizie su Giulia Salemi e il suo fidanzato E' stata Giulia Salemi a chiarire la situazione con i follower. La showgirl e influencer ha scritto una nota nel canale broadcast per spiegare come stanno davvero le cose tra lei e il fidanzato: "Sono qua con Pierpaolo e volevo lasciare un messaggio nel gruppetto proprio perché non abbiamo voglia di rilasciare comunicazioni ufficiali. Quindi qua ci stiamo rivolgendo alle persone che ci seguono e che ci vogliono bene. Innanzitutto, premetto che leggiamo i vostri messaggi e ‘non ci aiutano’, soprattutto le vostre accuse di fanno male".

Leggi Anche Pierpaolo Pretelli, compleanno a Capri e dedica di Giulia Salemi

Giulia Salemi, le news sulla crisi "Se un minimo ci conoscere, sapete che persone siamo. Non c’è nessun contratto che ci obbliga a stare insieme, non c’ nessun programma televisivo che ci impedisce di lasciarci. Non abbiamo lavori, non c’è niente, quindi tutte quelle allusioni che alcuni profili fanno sono tutte finte" il riferimento è alle recenti accuse di fingere di stare ancora insieme solo per tenere fede ai contratti conclusi in coppia. "Semplicemente stiamo capendo chi siamo, dove stiamo andando e non vogliamo rovinare quella che è la relazione più importante della nostra vita. Ci serve del tempo, per favore. Rispettateci. Grazie, vi vogliamo bene".