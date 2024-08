Giulia Salemi pronta a diventare mamma: la cameretta c’è già

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno annunciato di aspettare un bambino a metà luglio con un post congiunto. "Sta per iniziare un nuovo emozionante capitolo della nostra vita. Desiderato, cercato, frutto di un amore maturo e responsabile. Sono impaurita? Sì, ma farò del mio meglio come mamma per crescerti nel migliore dei modi e certa di avere accanto un super Papà che grazie al suo amore mi fa sentire protetta e al sicuro. Siamo grati alla vita per aver ricevuto un dono così grande. Adesso siamo pronti a vivere per te…" hanno scritto. Si sono goduti la loro estate al mare, con l'influencer che ha sfoggiato il pancione in bikini. Ora, tornati a Milano, si dedicano ai preparativi per accogliere al meglio il loro bebè.