“Sei grassa e tozza”, Giulia Salemi replica all'hater

“Ultimamente sei parecchio ingrassata, gonfia, tanto che sembri pure molto più bassa e tozza perché le gambe gonfie, molto più in carne ti accorciano tanto la figura” le hanno scritto, ma lei ha risposto per le rime. “Oggi ho 31 anni, una consapevolezza diversa, ed un'apparente serenità interiore che mi permette di sorridere a messaggi del genere, anche se fossero specchio della verità. Di hater come questi, con 0 post e 0 follower la rete è piena”.

Giulia Salemi risponde per la prima volta a un attacco social, con schiettezza e serenità. “Sono anni che ricevo questi attacchi ed ammetto che fino a tre o quattro anni fa un messaggio del genere mi avrebbe fatto rinchiudere in casa per tre giorni a piangere” scrive su Instagram. L’influencer è tranquilla e sicura di sé, pur essendo amareggiata: “Nessuno può fare nulla per fermare questa violenza gratuita... lo oggi sono forte, ma quante sono le persone fragili che subiscono silenziosamente queste violenze?”.

Giulia Salemi si è affermata come una delle influencer più seguite, attirando un vasto seguito su Instagram grazie al carisma e all’autenticità. Il suo percorso nelle diverse stagioni del Grande Fratello, dapprima in qualità di partecipante nelle edizioni Vip e successivamente come analista dei social media, ha riscosso grande apprezzamento. Nonostante la sua popolarità, Giulia ha sempre mantenuto un basso profilo rispetto agli hater, fino a quando non ha deciso di esporre pubblicamente un messaggio offensivo ricevuto da un utente, il quale la criticava per il suo aspetto fisico.

Giulia Salemi, il messaggio dell'hater “Ultimamente sei parecchio ingrassata, gonfia, tanto che sembri pure molto più bassa e tozza perché le gambe gonfie, molto più in carne ti accorciano tanto la figura, cioè ricordo l'anno scorso al gf il fisico asciutto, slanciato e le gambe super snelle che avevi, sembravi un'altra rispetto ad adesso… - è il messaggio dell’hater - esteticamente parecchio peggiorata, i capelli li stai perdendo tutti, ma poi loro la qualità è proprio pessima, aridi, spenti, rovinatissimi, il viso stranissimo, il contorno occhi pieno di rughe di espressione e borse, il naso che sembra esserti cresciuto a dismisura, non so sei proprio cambiata in peggio, eri bellissima prima”. Insomma, l’utente ha attaccato Giulia Salemi criticandola in tutto e per tutto in modo offensivo. Ma lei ha saputo dare una risposta esemplare.