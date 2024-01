Pose intriganti, sorrisi e una mano birichina che copre il seno per evitare la censura social creano il mix perfetto per un post ad alto tasso erotico. “Tulum voto 10 – scrive l’influencer – C’è un’acqua folle, pulitissima… Non tornerei a casa”.

Giulia De Lellis hot nelle foto sexy mezza nuda con il seno al vento In compagnia del suo amore Carlo Gussalli Beretta e di alcuni amici, Giulia De Lellis ha salutato il 2023 e dato il benvenuto al 2024 in una location da sogno: Tulum, in Messico, in un resort di lusso immerso nel verde. L'influencer, habitué del topless, ha condiviso sul profilo Instagram alcuni scatti mozzafiato in cui sfoggia il suo fisico perfetto in costume, lasciando intravedere anche qualche dettaglio sexy. Giulia ha chiuso un anno intenso, fatto di successi professionali con il suo marchio di cosmetici e le sue partecipazioni televisive, ma anche di momenti difficili, come la perdita del suo adorato cagnolino Tommy. Ora si augura che il nuovo anno le porti ancora più gioia e serenità. “Mi hai rotto il cuore tante volte ma ti lascio andare con amore. Amore: l’unica cosa che neanche il tempo mi porterà via… Per sempre” ha scritto l’influencer brindando sul bagnasciuga nella notte di San Silvestro.

Dove ha comprato casa Giulia De Lellis? Giulia De Lellis, ex di Uomini e Donne, in autunno ha realizzato il suo sogno di andare a vivere con il compagno Carlo Gussalli Beretta a Milano. La coppia ha affrontato alcuni contrattempi prima di sistemarsi nel nuovo appartamento. A ottobre Giulia e Carlo hanno festeggiato la loro prima notte nella nuova casa, seguendo una curiosa usanza della nonna di Giulia: mangiare del pesce fritto. Prima di andare a letto, l'influencer ha postato una foto del bidet con una didascalia divertente: "Prima notte a casa, un gran successo! Solo che abbiamo dovuto lavarci i denti nel bidet perché non ci sono ancora i lavandini", accompagnata da una faccina sorridente.

Che diploma ha Giulia De Lellis? Cosa sponsorizza? Giulia De Lellis, che tra pochi giorni spegnerà 28 candeline, ha conseguito il diploma presso l'Istituto professionale di moda ed arte a Nettuno ed ha iniziato la sua carriera televisiva partecipando a diversi programmi di intrattenimento, come Uomini e donne e Grande Fratello Vip. Nel 2019 ha pubblicato il libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!”, ispirato alla sua storia d'amore finita con Andrea Damante. Giulia De Lellis ha saputo sfruttare al meglio la sua esperienza in tv e si è affermata come una delle influencer più seguite e apprezzate d'Italia, specializzata in moda e benessere. Sui social dispensa consigli utili per prendersi cura di sé e del proprio stile, novità in tema di make up. Ha collaborato anche con diversi brand di cosmetici.