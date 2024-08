Giulia De Lellis e Tony Effe fanno coppia da tutta l’estate. Una storia cominciata in sordina e spesso smentita e classificata come semplice amicizia si sta trasformando in un sentimento forte. Hanno cercato di nascondersi da occhi indiscreti, ma ai paparazzi del settimanale “Chi” la loro vacanza pugliese non è sfuggita. L’influencer in bikini nero è una bomba sexy e il trapper non la perde di vista.