Il settimanale Chi li ha paparazzati a Ostia, durante un pranzo in un ristorante in riva al mare con i genitori dell'antiquario. Tra una chiacchiera e una risata, l'influencer riceve in dono un anello prezioso che non esita a mettere al dito.

Giulia De Lellis e Giano Del Bufal o fanno sul serio e, poco dopo essere usciti allo scoperto come coppia, è arrivato per loro il momento delle presentazioni in famiglia.

Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo al ristorante per le presentazioni in famiglia Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo raggiungono il lungomare di Ostia a bordo di un suv. La loro meta è uno degli stabilimenti balneari più esclusivi della zona dove li attendono il papà e la mamma dell'antiquario: Dario Del Bufalo, archeologo e architetto, e Ornella Pratesi, cantante lirica (mentre l'attrice Diana Del Bufalo è sua sorella). Per le presentazioni ufficiali con i genitori del suo nuovo fidanzato, Giulia De Lellis si è vestita di bianco: minigonna e camicia in tinta, scarpe con tacco basso e capelli sciolti sulle spalle. Il suo compagno invece è in total black con scarponcini, bermuda e t-shirt. A tavola non mancano le risate e le chiacchiere, segno che il clima è disteso e rilassato. Il momento clou arriva quando Giano regala a Giulia un anello in oro giallo e brillanti: segno che per lui si tratta di una storia importante.

La fine della storia di Giulia De Lellis con Carlo Gussalli Beretta Sarà pronta Giulia De Lellis a impegnarsi davvero con Giano Del Bufalo? Di recente ha confidato a Giulia Salemi nel suo podcast: "Ancora non ho trovato la persona per cui valga la pena fare rinunce". Nelle storie Instagram aveva anche scherzato con i follower a proposito della brevità delle sue love story dicendo: "Se c'è una cosa che dura meno (del suo correttore preferito, ndr) sono le mie relazioni. Mi finiscono subito". Il riferimento era ovviamente alla storia d'amore con Carlo Gussalli Beretta, finita poco dopo il trasloco nella nuova casa. I due sono stati insieme circa due anni (si sono conosciuti nell'estate 2020), hanno festeggiato il nuovo anno in vacanza in Messico e poi del ragazzo, rampollo della celebre famiglia di armaioli, si sono perse le tracce (anche se sembra che al suo fianco ora ci sia Melissa Satta).

