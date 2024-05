Un amore alla luce del sole

Giano Del Bufalo non si tira indietro ed espone pubblicamente la sua storia con Giulia De Lellis quando l'occasione si presta. Ha parlato apertamente della storia d'amore quando ha risposto agli hater che li attaccavano per il loro look: "Ho riso tantissimo guardando le foto pubblicate insieme a Giulia perché siamo oggettivamente osceni nonostante né quelle fattezze e né quei corpi non assomiglino minimamente ai nostri. 'Vestiamoci male e andiamo a fare la spesa come le rockstar', questo era lo spirito entusiasta del giorno" ha detto, accusando chi li ha attaccati di essere invidiosi e insoddisfatti. E' stato sempre lui il primo a postare una foto, anche se sfocata, in cui appariva insieme all'influencer. La De Lellis invece per il momento mantiene un basso profilo a proposito della storia d'amore e preferisce dedicare i suoi contenuti alla vita professionale.