Un commento dell'influencer però sembra confermare la fine della loro storia dopo circa 4 anni insieme. Parlando di un correttore che finisce sempre troppo in fretta esclama: "Se c'è una cosa che dura meno sono le mie relazioni. Mi finiscono subito". Parole buttate lì un po' per gioco ma che suonano come l'ufficializzazione della rottura.

E' finito l'amore tra Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta ? Le voci si rincorrono da tempo sulle pagine di cronaca rosa, ma i diretti interessati non si espongono e non rilasciano dichiarazioni in merito.

Le voci di crisi tra Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta: si sono lasciati? Ecco cosa è successo Spesso scherzando si dice la verità, e questo sembra essere anche il caso di Giulia De Lellis che con una battuta pare aver dato conferma alle voci che ormai girano da tempo. Lei e Carlo Gussalli Beretta non si vedono insieme ormai da un po' di settimane e l'ultimo scatto sul profilo Instagram che li raffigura insieme risale al periodo natalizio. Hanno trascorso una vacanza in Messico per festeggiare il nuovo anno e tutto sembrava andare a gonfie vele ma poi più nulla. Si dice che la crisi sia stata innescata dalla divergenza dei loro progetti: lei voleva sposarsi e mettere su famiglia, ma lui aveva dubbi sul matrimonio. Per questo alla fine le loro strade si sarebbero separate. Sembra anche che la famiglia Beretta non fosse troppo contenta di questo legame e che abbia spinto per farlo terminare. L'addio non è mai stato confermato ufficialmente ma che ormai i fan di Giulia danno per assodato.

Le news su Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta: come si sono conosciuti e quando si sono fidanzati Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta si sono conosciuti nell'estate del 2020 quando lei ancora faceva coppia con Andrea Damante (con cui era tornata insieme durante la pandemia dopo la rottura di qualche anno prima). E' stato proprio il dj a far incontrare l'influencer e il suo amico, i quali hanno sempre giurato di aver iniziato la storia d'amore solo una volta terminata quella in cui era impegnata Giulia. Tra loro le cose sembravano funzionare bene. Lui preferiva apparire poco sui social e lei rispettava la sua volontà, pubblicando solo di tanto in tanto gli scatti di coppia. Quando si è iniziato a parlare di love story al capolinea i due avevano appena traslocato insieme in un nuovo appartamento, nel quale i lavori di ristrutturazione si erano protratti per diversi mesi.