Giorgia Palmas, la ex velina ha compiuto 42 anni

Il 5 marzo Giorgia Palmas ha spento 42 candeline. La moglie di Filippo Magnini sui social ha scritto: "Sono 42 anni... da una parte non sono tanti ma dall'altra sì, sembra che il tempo da un certo momento abbia davvero preso a volare. Sono fermamente convinta che verso i 40 una donna raggiunga una completa maturazione e idea di se stessa e si iniziano a fare dei bilanci…". "Io posso dire una cosa di questi primi 42 anni…. Sono una donna serena e felice, e ringrazio ogni giorno per tanto, per tutto. Questo non vuol dire che la vita sia sempre stata facile, chiara o priva di sorprese e delusioni, anzi… ma di carattere ho sempre apprezzato troppo il valore della vita, e sono convinta che vada vissuta bene e giorno per giorno" ha aggiunto la showgirl a corredo di uno scatto. "Viva la vita, quella bella che ti fa ridere e sorridere, viva le persone che ti danno e non ti tolgono, con cui condividere i ricordi, le passeggiate, i tramonti, un tuffo al mare…" ha continuato la ex velina.