Giorgia Palmas e Filippo Magnini, la luna di miele in Sardegna in 4

Una vacanza per quattro in Sardegna. Ecco la luna di miele di Giorgia Palmas e Filippo Magnini. La coppia che si è sposata a Milano a maggio è volata nel sud dell’isola e posta scatti con le figlie dal mare cristallino. La ex velina non vedeva l’ora di tornare a casa e sentiva la mancanza della sua terra. E così eccola postare le prime cartoline in spiaggia: lei in bikini succinti che ne risaltano il fisico perfetto, le figlie Sofia e Mia, e il marito Filippo Magnini in grande forma.

“Operazione carboncino Palmas ufficialmente iniziata” scrive Giorgia postando una foto stesa al sole in bikini e riferendosi all’abbronzatura. La ex velina si abbronza facilmente e tra pochi giorni sarà già un “carboncino” come dice lei. E il marito replica: “Sei già a buon punto”. Ma in Sardegna non c’è posto solo per la tintarella e il relax, la Palmas ne approfitta anche per qualche shooting sulla sabbia di Chia. E così eccola impegnata a farsi immortalare con il suo mare, mentre Magnini si occupa della piccola Mia. L’insolita luna di miele in famiglia è solo all’inizio…

