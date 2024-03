Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti, la vita privata. Con chi è fidanzato il cantante

A un anno di distanza dai primi avvistamenti, Giorgia Cardinaletti conferma la storia d’amore con Cesare Cremonini. La giornalista ospite del programma di Riccardo Rossi, in onda a tarda notte, ha parlato dei suoi primi vinili e della sua musica preferita. Quando poi ha citato l'album “A night at the Opera” dei Queen e in particolare il brano “Love of my life”, la Cardinaletti ha raccontato di aver fatto un viaggio a Londra per vedere la mostra degli oggetti di Freddie Mercury.