Del resto anche l'annuncio della gravidanza di Denise Esposito era stato dato senza troppo clamore. Dopo qualche indiscrezione riportata da un settimanale di gossip, Gigi D'Alessio aveva detto in tv: "Ormai a fare figli in questo Paese siamo rimasti solo io e Mario Biondi". Il cantante napoletano sta per arrivare a quota sei mentre il suo collega ne ha 9. Denise ha sfoggiato il pancione per la prima volta a un evento mondano qualche giorno fa alla première del film "Caracas".

Chi sono gli altri figli di Gigi D'Alessio

In occasione del suo 57esimo compleanno Gigi D'Alessio ha postato uno scatto social che lo ritrae insieme a tutti i suoi figli. "Il mio patrimonio", ha scritto condividendo l'immagine. Il cantante ha avuto i primi 3 figli dalla ex moglie Carmela Barbato e di loro ha detto: "Claudio (36 anni, ndr) è un grande sognatore. Se si mette in testa una cosa, la fa. E la fa bene. Ilaria (32enne e in dolce attesa, ndr) è la più ‘secchiona’ della famiglia. Studia tanto, si batte per i diritti umani. Luca (20enne ed ex concorrente di Amici con lo pseudonimo LDA, ndr) mi somiglia, è molto sensibile". Gigi è padre anche di Andrea, 11 anni, nato dalla relazione con Anna Tatangelo e ha raccontato: "A casa lo chiamiamo ‘il principe’. Lui è molto dolce". Ha proposito di Francesco ha svelato: "E' il nostro cucciolo che bacia tutti".