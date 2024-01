Da qualche giorno circolava la notizia di una nuova gravidanza per Gigi D'Alessio e Denise Esposito. Ora la conferma arriva proprio da Gigi che diventerà papà per la sesta volta. In televisione citando il titolo di un articolo che recita: “Perché non si fanno più figli…”, il cantautore ha replicato divertito: “Perché li faccio tutti io”. E a chi gli domandava ironico come trova il tempo di fare tutti questi figli, lui ha risposto con altrettanta simpatia: “La forza soprattutto”. Il bambino o bambina che nascerà sarà già zio o zia di una ragazza di 17 anni, figlia del primogenito di Gigi D'Alessio.

Quanti figli ha Gigi D'Alessio? Claudio, Ilaria e Luca avuti dalla prima moglie Carmela Barbato… E’ già nonno?

Gigi D'Alessio e Carmela Barbato hanno avuto tre figli durante il loro matrimonio. Il primo è Claudio, nato nel 1986, che si occupa di wellness come imprenditore: è un appassionato di sport e vende prodotti e integratori per atleti. A 19 anni è diventato padre di Noemi, frutto della sua relazione con Francesca, la sua fidanzata di allora. Dopo ha iniziato una storia con la ballerina Giusy Lo Conte. Da lei ha avuto altre due bambine: Sofia e Giselle. Quindi Gigi D'Alessio è nonno di tre ragazzine. La secondogenita di Gigi è Ilaria, nata nel 1992, laureata in Scienze Politiche all'Università La Sapienza di Roma e da poco ha annunciato di essere in dolce attesa. Nel 2024 Gigi D'Alessio diventerà padre per la sesta volta e nonno per la quarta. Il terzo e ultimo figlio nato dall'unione tra il cantante e Carmela Barbato è Luca D'Alessio. Nato nel 2003, nel 2017 inizia a pubblicare online alcuni video in cui canta. Nel 2021 entra a far parte della scuola di "Amici” di Maria De Filippi con lo pseudonimo LDA, diventando uno dei concorrenti più amati dell'edizione 2021-2022 del talent show di Canale 5. Nel 2023 partecipa al Festival di Sanremo con il brano "Se poi domani".