Con l'affissione delle partecipazioni, Gigi Buffon e Ilaria D'Amico hanno ufficializzato in estate la loro intenzione di sposarsi. Che le nozze fossero imminenti lo avevano però già confermato in più occasioni. "Gigi mi ha chiesto tante volte di sposarlo, ma non nella maniera giusta", aveva rivelato Ilaria a "Verissimo". Poi finalmente l'ex calciatore l'ha fatta capitolare: "A gennaio ho ricevuto la fatidica proposta: sono rientrata a casa, a Parma, e ho trovato il caminetto acceso, la musica, le lucine ed è arrivata la sua dichiarazione... Finalmente fatta come si deve, dopo anni in cui me lo chiedeva nei modi meno romantici possibili. Tipo, a cena, di punto in bianco, diceva: 'Ma come mai io e te non ci siamo ancora sposati? Lo facciamo?'". Inizialmente avevano scelto il mese di giugno per il sì, poi hanno preferito rimandare: "Rischieremmo, con gli Europei, di sposarci in una birreria bavarese" aveva scherzato lei.