I due sono sempre molto riservati sulla loro vita privata e si espongono pochissimo sui social, ma in questa occasione hanno condiviso con i follower un raro selfie di coppia, in cui posano abbracciati e sorridenti con la laguna sullo sfondo. E al dito della giornalista brilla l'anello di fidanzamento...

Tgcom24

Il selfie da Venezia Per i suoi 46 anni Gigi Buffon ha ricevuto una pioggia di messaggi social, che ha ricondiviso nelle storie. Tra i tanti, anche quelli di Louis Thomas, il primo figlio avuto dalla ex moglie Alena Seredova nel 2007 (seguito due anni dopo da David Lee). Il Portierone ha voluto ringraziare tutti, coinvolgendo Ilaria D'Amico in un selfie da postare su Instagram. "Da una soleggiata e sempre splendida Venezia un grazie enorme a tutti voi per gli auguri ricevuti!" ha scritto.

Come si sono conosciuti Gigi Buffon e Ilaria D'Amico? Ilaria D'Amico, giornalista sportiva, e Gianluigi Buffon, ex calciatore, si sono inevitabilmente conosciuti per motivi professionali, nelle occasioni in cui a lei è capitato di intervistarlo. "Quello che ha portato alla nostra storia, in realtà, è arrivato dopo, a un evento benefico", ha rivelato in un'intervista al Fatto Quotidiano: "L’idea che mi ero fatta negli anni, durante le dirette televisive era diversa: lo reputavo un campione gigantesco, ma non lo avevo capito umanamente...".

Quando si sposa Buffon? Ecco quello che si sa sul matrimonio con Ilaria D'Amico Nella foto postata da Venezia, si vede brillare al dito di Ilaria D'Amico un anello di fidanzamento. In effetti le nozze con Gigi Buffon sono in programma a breve termine, anche se ancora c'è da fissare una data. "Volevamo sposarci nel giugno 2024, ma per via dell’Europeo o slitta o anticipiamo, non abbiamo ancora deciso" ha rivelato al Corriere della Sera l'ex portiere nominato Capo Delegazione della Nazionale. "Rischieremmo, con gli Europei, di sposarci in una birreria bavarese..." è stato il commento della giornalista.

Dove abita Buffon con la D'Amico? Forse per sfuggire al gossip e alle attenzioni indesiderate, Gigi Buffon e Ilaria D'Amico hanno deciso di non vivere in una grande città ma di rifugiarsi in campagna. La coppia abita in una bellissima villa a Nizza Monferrato, località in provincia di Asti. Pare si tratti di un grande casale antico disposto su più livelli e circondato da un ampio giardino. La tenuta vanta una grande piscina ed è dotata di un campo da calcio.