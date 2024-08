“Felice compleanno amore della mia vita” scrive la compagna Sharon Fonseca postando gli scatti di famiglia. Gianluca Vacchi spegne le candeline e abbraccia la modella e la loro bimba che partecipa ai festeggiamenti di papà abbracciandolo e riempiendolo di gesti d’affetto. Gianluca e Sharon fanno coppia da cinque anni e sono più affiatati che mai. Lei bellissima e sensuale sorride sempre davanti ai siparietti comici ma anche rischiosi e alle follie dell’influencer, che ne combina di tutti i colori. In Sardegna, poche ore prima del compleanno, si era reso protagonista di un video in cui appare appeso allo yacht che sfreccia a tutta velocità in mare. Un gesto definito da molti al limite e troppo pericoloso che non è piaciuto ai follower. “Non mi piace, un comandante non deve mettere a repentaglio la sicurezza propria e quindi dell’equipaggio” ha scritto un utente e un altro ha aggiunto: “Deve dimostrare di essere giovane ma gli anni avanzano per tutti”, e ancora “Ma perché ti devi far male? Adesso hai una figlia!!!”.