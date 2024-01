Gessica Notaro bollente in costume nello scatto dai Caraibi

Provocante sui social

Gessica Notaro sceglie un costume provocante e una posa sensuale per farsi immortalare allo specchio. E' bellissima e anche il marito Filippo Bologni è conquistato: "Caliente" scrive sui social, accompagnando il complimento con fiammelle e curi ardenti. Ma non tutti i follower apprezzano e alcuni criticano la showgirl per essersi "omologata" alla massa di influencer che sfoggiano le curve sui social. Lei, che ad asfaltare gli hater ci è abituata, non è rimasta a leggere in silenzio e ha replicato: "Vedo che le poche volte che pubblico le mie ciapet in costume si crea sempre un gran panico. D'ora in poi credo che le pubblicherò più spesso".