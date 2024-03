George Clooney e Amal Alamuddin in Francia, ecco il loro nido

In Francia l’attore e l’avvocatessa hanno trovato una scuola d’elite perfetta per i loro gemelli Ella e Alexander, che a 6 anni conoscono tre lingue: oltre all’inglese e all’italiano imparato a Laglio, sul lago di Como, ora si aggiunge anche il francese. Il settimanale “Chi” mostra le foto della coppia con i bambini con lo zaino scolastico.

George Clooney e Amal Alamuddin hanno scelto la Provenza come nido perfetto per la loro famiglia.

George Clooney e Amal Alamuddin hanno scelto il Sud della Francia per la loro vita familiare all’insegna della natura, della privacy e della serenità. Ma se state pensando che la coppia in questa dimensione bucolica abbia abbandonato la proverbiale riservatezza vi state sbagliando. Vanno a prendere i bambini Ella e Alexander a scuola, ma poi si chiudono nella loro magione a Brignoles, una sorta di piccolo villaggio con 35 persone alle loro dipendenze tra domestici, addetti alla sicurezza, giardinieri. Nel parco di 180 ettari si coltivano anche prodotti agricoli di ogni tipo tanto che i Clooney potrebbero essere anche autosufficienti e non aver bisogno di andare al supermercato.

Il settimanale “Chi” ha fotografato George Clooney e sua moglie Amal Alamuddin con i bambini al ritorno da scuola. Pare che l’avvocatessa libanese sia solita accompagnare e andare a prendere i figli tutti i giorni e spesso a lei si unisca anche l’attore. Sorridenti e felici abbracciano i loro bambini prima di rintanarsi nella loro tenuta. George è sportivo e casual con una polo blu a maniche corte e il cappellino in testa, mentre Amal indossa jeans e pullover viola. I gemelli vestono lo stesso piumino rosso, pantaloni in denim e sneakers.