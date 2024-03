Clima tutt'altro che disteso per la coppia, che il 23 marzo si è "riunita" per i 3 anni della secondogenita

E' gelo tra Chiara Ferragni e Fedez, che, dopo la festa di compleanno di Vittoria, sono usciti dal locale senza nemmeno guardarsi (come mostrano alcuni video diffusi in rete) e, stando a quanto riferisce il Corriere della Sera, tra i due sarebbe anche scoppiata una lite.

Tgcom24

Insieme per i compleanni dei figli Non c'è pace quindi tra i due, nonostante, a distanza di pochi giorni, si siano "riuniti" per festeggiare i compleanni dei loro figli, Leone, che ha compiuto 6 anni il 19 marzo e Vittoria, che ne ha compiuti 3 il 23.



Lite alla festa di Vittoria Occasioni che non hanno portato ad alcun rasserenamento di coppia, come dimostra il video diffuso sui social, che riprende i due mentre escono separati dal locale in City Life dove è stata organizzata la festicciola per la secondogenita. Chiara si allontana velocemente con i bambini, mentre poco dopo esce anche Fedez, che ai giornalisti rilascia un commento amareggiato: "Questa è proprio bella".

Il rapper non avrebbe apprezzato il fatto che l'ormai quasi ex moglie non gli abbia permesso di salutare i bambini e sia "fuggita" via, così spiegano i difensori di Fedez. Mentre per altri i saluti sarebbero già avvenuti nel locale e l'influencer si sarebbe defilata dal locale velocemente solo per proteggere figli da flash e paparazzi.

Quel che è certo è che tra Chiara e Fedez sembra essere cominciata una vera e propria guerra a suon di diffide, ripicche e... litigi.

Al party di Vittoria sembra che tra 9i due sia infatti anche scoppiata una pesante lite sfociata nell'allontanamento del rapper, furioso, inseguito da mamma Matilde, che tentava di calmarlo: "Federico basta", avrebbe esclamato la donna.



Negli scatti della festa di compleanno postati sui social poi i due si sono guardati bene dall'apparire insieme e ambedue hanno condiviso messaggi e immagini in cui appaiono insieme alla piccola Vittoria separatamente, tra palloncini, bolle giganti, il pupazzo e la torta Pocoyo.