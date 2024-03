Gb, il principe William a... tutta birra: prove di spillatura reale

Con l'erede al trono, in un pub di Wrexham, in Galles, gli attori Ryan Reynolds e Rob McElhennie

Il principe William, nella sua nuova veste di reggente soft per la malattia di Re Carlo e alle prese con la lunga convalescenza della moglie Kate Middleton, non ha, però, rinunciato a un momento di serenità, seppur ufficiale. E' stato, infatti, immortalato dietro il bancone di un pub di Wrexham, in Galles, il The Turf, a spillare birra. Con lui, nel giorno di San Davide, patrono gallese, gli attori Ryan Reynolds e Rob McElhennie, che è anche co-presidente della locale squadra di calcio.

Tgcom24

Una parentesi di relax e sorrisi, dunque, per il principe William in un momento difficile per la monarchia britannica. L'occasione è stata una pausa nel corso del suo viaggio ufficiale in Galles, tra la tappa in una scuola locale, quella al memoriale del disastro della miniera di carbone di Gresford nel 90esimo anniversario dell'incidente, nel quale morirono 266 lavoratori, e l'ultima al club di calcio di proprietà degli attori Ryan Reynolds, figlio di Burt, e Rob McElhennie, noto per la serie "C'è sempre il sole a Filadelfia" e le sue interpretazioni ne "Il Trono di Spade", "E.R".