Future mamme vip, da Chiara Nasti a Nina Senicar: ecco chi è in dolce attesa

Le vip che diventeranno mamme a breve

Manca davvero poco al parto di Guenda Goria, previsto per fine maggio. La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria aspetta il primo figlio da Mirko Gancitano e hanno deciso di chiamarlo Noah. Si avvicina al fatidico giorno anche Roberta Morise che a fine maggio darà alla luce Gianmaria e ad agosto sposerà Enrico Bartolini. Chiara Nasti dovrà avere solo un poco più di pazienza per abbracciare la sua secondogenita, il cui arrivo è previsto per giugno. Nello stesso mese potrebbe nascere anche la secondogenita di Denise Esposito (che però porta il suo compagno Gigi D'Alessio a quota 6 eredi).