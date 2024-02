Francesco Totti vorrebbe vendere la villa di Roma, che ne pensa Ilary Blasi?

La villa infatti è di proprietà dell'ex calciatore, anche se ci vive ancora la sua ex moglie insieme ai ragazzi, come disposto dal tribunale che si sta occupando della separazione. A riportare l'indiscrezione è Dagospia.

Quanto costa la villa di Francesco Totti e Ilary Blasi all'Eur? La villa in cui Francesco Totti e Ilary Blasi hanno vissuto per 20 anni quando erano una coppia felice, un immobile di pregio, non è ancora sul mercato, perciò non se ne conosce il valore esatto. Le stime però, mai confermate dai diretti interessati, parlano di una cifra che si aggira intorno ai 18 milioni di euro. Solo le spese di gestione pare ammontino a 30 mila euro al mese (tra bollette, domestici, giardinieri, addetti alla sicurezza, piscine… ) e al momento sono a carico della conduttrice.

Gli interni della casa: ecco come è fatta e dove si trova la villa di Francesco Totti e Ilary Blasi Quella in cui hanno vissuto Francesco Totti e Ilary Blasi è una proprietà di 1500 metri quadrati. Una grande casa con 25 stanze, una sala giochi, due piscine (una interna e una esterna), una zona spa (quella in cui l'ex calciatore aveva nascosto le borse della conduttrice), palestra, una taverna, home theatre, campo da calcetto e da tennis, un enorme giardino in cui vengono ospitati numerosi animali, un patio spazioso attrezzato con salotto e cucina. La zona living è enrome, con ampie vetrate che lasciano entrare tanta luce naturale. L'arredamento è composto da elementi di design, e caratterizzato da colori chiari e neutri. La residenza faraonica si trova all'Eur (più precisamente in zona Torrino), quartiere a sud della Capitale caratterizzato da architetture eleganti, viali ampi ed edifici realizzati in stile razionalista.