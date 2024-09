Francesco Totti vuole fare pace con Ilary Blasi, ma Noemi Bocchi è gelosa

Tutto pronto per il processo di divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Pare che l’ex calciatore sia pronto a fare pace con la showgirl, ma Noemi Bocchi sia gelosa. Tra pochi giorni in tribunale a Roma prenderanno il via gli incontri per stabilire l’addebito, ovvero di chi sia la colpa della fine del matrimonio tra Totti e la Blasi. Per il bene dei figli i due avrebbero mostrato segnali di disgelo anche se, come scrive il settimanale “Diva e donna” la nuova compagna dello sportivo pare non gradire.