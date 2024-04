Le news su Francesco Totti e il divorzio da Ilary Blasi

Francesco Totti è ancora alle prese con il difficile divorzio da Ilary Blasi, e si dovrà aspettare il 31 maggio per la prossima udienza. I due depositeranno l'elenco dei testimoni da sentire per far luce sulle cause del divorzio.: in gioco c'è l'addebito, cioè la colpa della fine del matrimonio. L'ex calciatore, come risaputo, potrà contare sulla testimonianza Cristiano Iovino, il personal trainer (negli scorsi giorni vittima di un pestaggio che però non si ritiene collegato alla vicenda) che sostiene di aver avuto una liaison con la conduttrice quando era ancora sposata nonostante lei abbia sempre negato, dichiarando di aver preso con lui solo il famoso caffè. Secondo il settimanale Gente, l'ex capitano della Roma presenterebbe anche le prove di almeno un'altra relazione della ex moglie. Il 19 aprile invece davanti al giudice è andato in scena il nuovo atto della guerra dei Rolex. Totti è entrato in aula e si è accomodato al fianco del suo avvocato Antonio Conte, ma non ha avuto la possibilità di parlare perché il suo intervento non era in programma.