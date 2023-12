Francesco Totti e Noemi Bocchi a New York con i figli

E' la compagna dell'ex calciatore a condividere alcuni scatti sui social, in cui ritrae i suoi due figli Sofia e Tommaso Caucci insieme a Isabel Totti . La meta è la stessa che nelle scorse settimane avevano scelto Ilary Blasi e Bastian Muller , ma se per loro era stata una fuga romantica, Francesco e Noemi rispondono con un viaggio formato famiglia.

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono partiti alla volta di New York per godersi qualche giorno insieme ai figli, immersi nell'atmosfera natalizia.

La coppia oggi a New York con i figli di Noemi Bocchi e Isabel Totti Una famiglia allargata perfetta e felice quella formata da Noemi Bocchi e Francesco Totti con i rispettivi figli. La coppia si gode le magiche lucine natalizie di New York e nelle foto social vengono immortalati i figli: Isabel Totti, che l'ex calciatore ha avuto da Ilary Blasi, e Sofia e Tommaso Caucci, che Noemi ha avuto dall'ex marito Mario Caucci. Quello condiviso con i follower è un quadretto da favola, con i tre piccoli in posa e il panorama emozionante sulla città che fa da sfondo. Totti e la Bocchi non posano mai per i follower, preferendo mantenere privati i loro momenti negli Stati Uniti (chissà, forse per ribadire la differenza tra la loro riservatezza e lo sfoggio di sentimenti che Ilary e Bastian danno sui social).

Come Ilary Blasi e Bastian Muller Impossibile non notare la strana coincidenza: Francesco Totti e Noemi Bocchi per la loro vacanza invernale hanno scelto la stessa meta che, solo pochissime settimane prima, avevano raggiunto Ilary Blasi e Bastian Muller. La conduttrice e l'imprenditore tedesco hanno soggiornato nella Grande Mela a fine novembre, lasciando intendere che il loro amore sia iniziato proprio lì un anno prima. Quella della coppia è stata una vera e propria fuga d'amore: solo loro due e senza figli al seguito. A stretto giro però è stata la volta di Londra in compagnia della piccola Isabel Totti e ora sono sulla neve a St. Moritz con la figlia Chanel Totti e il fidanzato di lei Cristian Babalus.

Chi è Noemi Bocchi, la nuova fidanzata di Francesco Totti Noemi Bocchi e Francesco Totti ormai formano da tempo una coppia solida e affiatata. Pare che lei e l'ex capitano della Roma si siano conosciuti sul campo di padel e che piano piano sia nato l'amore, quando lui era ancora in coppia con Ilary Blasi. Laureata in economia, ha 35 anni (11 di differenza con l'ex calciatore) ed è stata sposata con il dirigente del Tivoli Mario Caucci, da cui ha avuto i figli Sofia e Tommaso.

Dove vive Totti con Noemi? Da quando Francesco Totti ha lasciato la villa all'Eur che condivideva con Ilary Blasi, si è trasferito in un super attico a Vigna Clara (nella zona Nord di Roma) dove vive con Noemi Bocchi. Un appartamento dove il lusso non manca, completato da un ampio terrazzo e vista panoramica. Pare però che l'ex calciatore non sia del tutto a suo agio e che speri di poter tornare a vivere più vicino a dove abitava prima della separazione.