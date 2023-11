Francesco Totti e Noemi Bocchi vogliono un figlio insieme

Francesco Totti ha replicato alle accuse di Ilary Blasi che ha parlato del tradimento in tv, infischiandosene. “Faccia e dica ciò che vuole” avrebbe commentato dopo aver visto il trailer (o forse tutto) del docufilm che lo riguarda. Del resto, era stato proprio l’ex calciatore a spifferare i motivi della sua separazione in una lunga intervista al Corriere della Sera in cui diceva: “Non ho tradito io per primo. Ho trovato i messaggi sul cellulare”. Poi era uscito allo scoperto con Noemi Bocchi ammettendo di fatto di aver voltato pagina con una nuova compagna. Ora alla replica televisiva di Ilary l’ex capitano della Roma fa orecchie da mercante e prepara la strategia in tribunale.

Totti-Blasi, in tribunale per il Rolex-gate e per il divorzio

Un nuovo capitolo si apre nella battaglia legale tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Il 4 dicembre si terrà la prima udienza del processo bis sui Rolex contesi, per stabilire a chi spettano. Per il divorzio, invece, bisognerà attendere il 24 gennaio 2024. Intanto tra i due ex è guerra aperta. Non c’è stata una tregua neppure per il 18esimo compleanno del primogenito Cristian. Il ragazzo ha festeggiato con un party da favola insieme a mamma Ilary, agli amici, ai parenti della showgirl, poi nella serata successiva è stata la volta della cena in famiglia a casa di Francesco Totti e Noemi Bocchi. Unica concessione della conduttrice tv sono state le immagini dell’ex calciatore con il, figlio montate all’interno del video dedicato ai suoi primi 18 anni e mandato in onda durante il party, a cui però Francesco non ha partecipato.