Francesco Totti e Noemi Bocchi in famiglia, festa per la comunione del figlio di lei

Francesco Totti, 47 anni, e Noemi Bocchi, 35, sono affiatati e complici. Posano al ristorante (Totti li ha raggiunti dopo il rito religioso) abbracciati mentre le loro mani si sfiorano. Lui indossa una tshirt bianca semplice abbinata a un paio di pantaloni color sabbia, per lei una camicia e le stesse tonalità neutre ed eleganti. Anche i figli di Noemi sono in pendant con la coppia, come una perfetta famigliola matchy matchy. Per la comunione del suo secondogenito, Tommaso, 11 anni, nato dal matrimonio con Mario Caucci, la Bocchi ha scelto una torta a più piani ricoperta di panna bianca e decorata con macaron e spumoni azzurri. Il party si è svolto a Santa Severa nello stesso locale dove Totti chiese la mano a Ilary Blasi.



Totti e Noemi poensano alle nozze? Insieme da quasi due anni e mezzo, Francesco Totti e Noemi Bocchi sono apparsi come una bella famiglia e non soltanto perché sognano di allargarla con un figlio insieme, ma perché il clima che si respira è quello di marito e moglie. Francesco è stato accolto con grande confidenza dai “suoceri” racconta il settimanale “Chi". Sabato Totti e Noemi erano alla festa per Tommaso, domenica si facevano fotografare a Montecarlo alla finale del torneo di tennis insieme ai figli di lui Cristian Totti con la fidanzata Melissa Monti e Chanel Totti con il suo Cristian Babalus (la piccola Isabel invece era in vacanza a Malta con mamma Ilary Blasi e il compagno di lei Bastian Muller).



Francesco Totti ha parlato primo della separazione in un’intervista al “Corriere della Sera”: aveva confidato di essere stato tradito da Ilary Blasi e l’accusava di non essergli stata vicino in un momento difficile dopo l’addio al calcio. Ilary è rimasta in silenzio per lungo tempo, poi ha spifferato la sua verità prima con un docu-film e poi con un libro “Stupida”.



Noemi Bocchi: chi è l'ex marito e quanti figli ha Amore complicato e finito male anche quello tra la nuova compagna di Francesco Totti, Noemi Bocchi e il suo ex marito, Mario Caucci. Caucci è stato condannato per maltrattamenti e mancato mantenimento. Noemi dal precedente legame ha avuto due figli Sofia e Tommaso. La storia tra la Bocchi e Totti è iniziata quando lei era già single e lui era in crisi con Ilary Blasi.