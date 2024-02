Secondo quanto racconta “La Repubblica” l’ultimo capitolo della saga Totti-Blasi vedrebbe sul tavolo delle trattative l’assegno di mantenimento destinato ai figli . Il tribunale di Roma ad aprile aveva stabilito la cifra provvisoria di 12.500 euro al mese. L’ex campione sportivo vorrebbe scendere fino al 50%. Bell’impresa visto che ora la sezione civile avrebbe acquisito informazioni che dimostrano che negli ultimi tre anni Francesco Totti ha fatto bonifici verso il Principato di Monaco di ben 3 milioni di euro. Si ipotizza per gioco d’azzardo. Vista la disponibilità dell’ex calciatore una riduzione dell’assegno da versare a Ilary Blasi per le spese dedicate ai figli Cristian, Chanel e Isabel, pare alquanto discutibile.

Totti e Blasi, chi ha tradito per primo?

Tra poche settimane si aprirà una nuova pagina del processo di separazione, dedicata a scoprire chi dei due coniugi ha tradito. Dopo l’intervista di Totti in cui raccontava di non essere stato il primo, dopo i messaggini per un caffè con Cristiano Iovino, le dichiarazioni del personal trainer e le risposte di Ilary Blasi in tv, i due ex si preparano a sfidarsi a colpi di testimoni. Pare che lui convocherà Iovino, ma secondo gli amici salteranno fuori altri nomi da una parte e dall’altra.