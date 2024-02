Francesco Totti replica a Ilary Blasi: “E' più ricca di me”

Tgcom24

Ilary Blasi-Francesco Totti, chi è più ricco? Ilary Blasi avrebbe lamentato ritardi nei pagamenti e una richiesta di sconto a cui fa da contraltare una ingente cifra che Francesco Totti avrebbe invece sborsato per il casinò. “Con profonda amarezza e molta preoccupazione, la signora Blasi ha appreso che il marito, il padre dei suoi figli, in media “brucia” al casinò importi pari a 6,5 volte quello che destina ai figli” si legge nelle carte processuali pubblicate dal quotidiano “La Verità”. Ma sul “Corriere della Sera” i legali dello sportivo fanno sapere che il patrimonio di Ilary sarebbe più consistente di quanto appare. Secondo le ricostruzioni del team di Francesco Totti la showgirl avrebbe molta liquidità sui conti, derivata anche dall’ultimo docu-film sulla separazione che le avrebbe fruttato 700mila euro. Da parte degli avvocati della controparte ci sarebbero al vaglio anche alcune società riconducibili alla conduttrice tv, tra cui la “Number 5” intestata al padre di Ilary, Roberto Blasi.

Ilary Blasi-Francesco Totti, il nodo dell'assegno di mantenimento per i figli Altro che sconto, quindi, secondo i legali di Totti. Se fosse dimostrato che Ilary Blasi è molto più ricca di quel che voglia far pensare, sarebbe da ridiscutere l’assegno di mantenimento. Tanto più che Cristian Totti è diventato maggiorenne: ora vive e milita in una squadra di calcio a Madrid ed è economicamente indipendente. Francesco Totti potrebbe perciò chiedere sì uno sconto sull’assegno di mantenimento dei figli.

Secondo le indiscrezioni Ilary Blasi avrebbe accusato Francesco Totti di essere un padre negligente in quanto una volta avrebbe lasciato in albergo la figlia Isabel per partecipare a un evento. La replica e la smentita dell'ex calciatore arrivano in fretta: se fosse vero, la conduttrice avrebbe subito fatto scattare una denuncia per abbandono di minore, cosa che invece non è accaduta.

Separazione Totti-Blasi, di chi è la colpa? Al di là delle questioni legate ai figli e al patrimonio, la prima domanda a cui il giudice dovrà dare una risposta è l’addebito della causa di separazione. Tutto ruota attorno al nocciolo della questione: chi ha tradito per primo? A maggio ci sarà la prossima udienza e i due ex stanno preparando i testimoni da portare a loro favore. La prima chiamata in causa da Ilary Blasi sarà Noemi Bocchi, che verrà sentita in aula. Francesco Totti, che non replica in merito, porterà la testimonianza di Cristiano Iovino, l’uomo del caffè. Il personal trainer, con cui Ilary Blasi dice di aver preso solo un caffè, ha già rilasciato un’intervista in cui afferma che la frequentazione con Ilary è stata intima. Ma la lista delle persone che potrebbero essere sentite pare sia lunga, da una parte e dall’altra. I legali di Totti fanno sapere che chiameranno a testimoniare diversi personaggi del mondo dello spettacolo, la Blasi che in tv ha detto di essere stata tradita altre volte, controbatterà con una lista di presunte amanti dell’ex.