Francesco Totti risponde a Ilary Blasi: "Dica ciò che vuole"

"Faccia e dica quello che vuole" avrebbe detto l'ex calciatore, a quanto riporta il Corriere della Sera. La conduttrice ha raccontato tutti i dettagli sulla fine della loro relazione ventennale in un documentario , che pare però lui non si sia degnato di vedere.

Francesco Totti non è uno che si perde in molti giri di parole, e anche il suo commento a proposito delle recenti rivelazioni di Ilary Blasi sulla fine della loro storia è lapidario.

Ilary Blasi in video per raccontare la fine del matrimonio con Francesco Totti Da quando è stata annunciata la fine della sua relazione ventennale con Francesco Totti, Ilary Blasi si è trincerata dietro al silenzio. Se l'ex calciatore, in un'intervista bomba al Corriere della Sera, ha dato la sua versione dei fatti all'indomani dell'addio, la conduttrice si è presa tutto il tempo per raccontare il suo punto di vista. La vendetta va gustata fredda, e la sua è freddissima. In un documentario in cui alterna lacrime, ironia e commenti taglienti, ripercorre le fasi della storia con il suo ex marito, dal primo incontro alle ultime fasi.

Ilary Blasi non è più "l'unica": ecco come ha scoperto la relazione di Francesco Totti e Noemi Bocchi Ilary Blasi è venuta a conoscenza della love story di Francesco Totti con Noemi Bocchi dai giornali. Quando il campione è stato paprazzato allo stadio con la nuova fiamma ha negato di conoscerla e anche quando i fotografi hanno mostrato alla conduttrice alcune foto compromettenti, lui ha mantenuto la linea, smentendo anche pubblicamente di avere una relazione extraconiugale. Alla fine è stata Ilary a mettere insieme i pezzi, collegando alcuni racconti avuti dalla figlia Isabel e seguendo il marito in auto. Alle sue calcagna ha anche sguinzagliato un investigatore privato.

Il Rolex gate I dissidi tra Ilary Blasi e Francesco Totti partono da un piano sentimentale e coinvolgono anche quello economico. L'ex calciatore ha accusato la conduttrice di aver indebitamente sottratto i Rolex della sua collezione, ma lei rimanda le accuse al mittente: quegli orologi erano un regalo che lei aveva ricevuto nel corso della loro storia d'amore. Lui per ripicca le ha "confiscato" le borse e le scarpe di lusso, che però lei ha ritrovato nascoste in un locale tecnico della villa all'Eur e nel controsoffitto. Della questione degli accessori di lusso se ne sta occupando il tribunale, che dovrà stabilire di chi sia la proprietà effettiva.



Le ultime news su Francesco Totti Nelle ore dell'uscita del documentario, Francesco Totti è volato in Cina per l'All Star Game con Roberto Baggio e altre leggende del calcio. Pare che non abbia visto il documentario e che non intenda farlo, rispondendo con un atteggiamento di superiorità e indifferenza alle rivelazioni di Ilary Blasi. La stessa cosa ha fatto la nuova compagna dell'ex capitano della Roma, Noemi Bocchi, che non ha fatto commenti ma è partita per un viaggio in montagna insieme a un'amica.