Francesco Totti ha cambiato gioco e pure avversario. Niente partite, ma un solo difficile match contro lo sporco di casa. L’ex calciatore è stato fotografato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini mentre fa le faccende domestiche. Sul balcone del suo super attico romano tiene tra le mani l’idropulitrice e cerca di far tornare come nuove le tapparelle. Noemi Bocchi gli ha messo l’elettrodomestico in mano e l’ex capitano giallorosso si dà da fare per completare al meglio il suo lavoro.