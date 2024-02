Francesco Totti e Noemi Bocchi sono volati a Hong Kong, dove assistono alle celebrazioni del Capodanno cinese.

E' la compagna dell'ex calciatore a postare le foto sui social, per mostrare l'accoglienza ricevuta in hotel e i fuochi d'artificio sui grattacieli. Non amano molto esporsi in pubblico, ma non rinunciano di tanto in tanto a ribadire il fatto che sono sempre insieme e più uniti che mai.