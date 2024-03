Le sorelle Ferragni si separano per le vacanze di Pasqua, scegliendo destinazioni decisamente diverse. Ma, almeno tra loro, nessuna crisi in corso.

Tgcom24

Francesca Ferragni si tuffa nel passato a Lisbona L'affetto non viene messo in dubbio, ma le esigenze possono essere diverse. Così Francesca Ferragni ha preferito passare le vacanze pasquali a Lisbona con il marito e il figlio rinunciando al lusso sfrenato e alla confusione di Dubai dove sono approdate le sorelle Valentina e Chiara Ferragni con i piccoli Leone e Vittoria e mamma Marina Di Guardo. Francesca è voluta tornare nella capitale portoghese dove nel 2015 ha fatto l'Erasmus e porta con sé i follower alla riscoperta dei luoghi che ha amato, fotografandosi in giro per le strade della città e davanti al portone della casa in cui ha vissuto.



Chiara e Valentina Ferragni a Dubai con la mamma Mentre Francesca Ferragni si concede un tuffo nel passato, Chiara Ferragni con Leone e Vittoria si gode un po' di relax e avventura nel deserto. Con lei c'è anche Valentina Ferragni insieme al fidanzato Matteo Napoletano e i due non rinunciano a posare come due teneri piccioncini. Marina Di Guardo inquadra tutti orgogliosa, facendo attenzione a non riprendere i nipotini in viso dopo che Fedez ha diffidato dal mostrarli sui social. Anche se il loro volto non è fotografato, sono protagonisti lo stesso dei post di famiglia: negli abbracci di Chiara che si preoccupa di metterli di schiena all'obiettivo, nei ritratti di gruppo e con le loro vocine che irrompono nei video di famiglia.

