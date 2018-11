Wanda Nara a luci rosse, i commenti sono vietati

Non smette mai di stupire i follower. Wanda Nara regala uno shooting che lascia senza fiato posando in body e tacchi vertiginosi in una cabina armadio da sogno, che passa ovviamente inosservata davanti alle curve da capogiro della moglie di Mauro Icardi. Mamma di cinque figli, la sexy argentina posta anche una fotografia in body color carta da zucchero. Le curve sono particolarmente limate e si notano delle ombreggiature hot. Per evitare commenti social, la furba Wanda li ha disabilitati!