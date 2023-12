06 dicembre 2023 15:45

Da Valentina Ferragni a Bianca Atzei per la festa natalizia di Qc Terme tra magia e meraviglia

Valentina Ferragni e Marina Di Guardo, Tommaso Zorzi, Bianca Atzei e Stefano Corti, Rocco Siffredi con Rosa Caracciolo e il figlio Lorenzo Tano, Cristina Fogazzi aka L'estetista cinica. Sono alcuni dei vip accorsi per l'immancabile appuntamento natalizio di Qc Terme a Milano. Per il party evento 2023 si è festeggiato il rebranding del marchio con il QC Christmas Wonder Express, un treno magico che ha trasportato i suoi passeggeri in un percorso esperienziale ricco di sorprese. Durante la serata un ipnotico show cooking dello chef Marco Corradi, in arte Marco Assaggia e la performance di Annalisa, che ha incantato tutti con i brani grazie ai quali si è imposta nel panorama italiano, da "Il mondo prima di te" a "Bellissima".

Simona Sbarbaro, Chief Marketing Officer di QC, ha raccontato che il tema di quest'anno è "il concetto di wonder, che è il fil rouge che lega i nostri centri", mentre le mission si concentrano su due fattori: "La felicità delle persone e mettere insieme inclusività ed esclusività. Un mood per unire tutti e farli sentire speciali almeno in alcuni momenti". La filosofia del benessere di Qc Terme è "centrato sulle persone per cui non è medicale ma è benessere della mente, del corpo anche attraverso la mente, e benessere dello stupore. La meraviglia non è un fine ma il mezzo che porta questo stato di appagamento e piacere. Vogliamo immergere le persone sempre più nella bellezza, anche dei nostri luoghi, per aiutare tutti a sentirsi meglio per un pochino".