Un'intensa sessione di shopping per Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis è stata impegnata per circa un'ora in una boutique di scarpe di lusso nel quadrilatero della moda milanese. Ha provato tacchi vertiginosi e stivaletti, si è perfino tolta il maglioncino perché surriscaldata dagli acquisti, finché ha trovato gli accessori giusti. E dopo una lunga passeggiata per negozi d'alta moda ha fatto rientro in hotel scortata da un amico.