12 maggio 2021 13:36

Proposta di nozze su un mega cartellone, il magnate prova a conquistare Kim Kardashian

Dopo il divorzio da Kanye West, Kim Kardashian è tornata sulla piazza e c'è già chi è deciso a non farsi sfuggire l'occasione. Uno degli spasimanti più audaci è il guru dei media Sheeraz Hasan, che ha scelto un modo di sicuro effetto per chiedere alla star dei social di sposarlo. Sulla Sunset Strip a West Hollywood ha fatto affiggere un mega cartellone pubblicitario con scritto: "Kim K sposami". Non si sa come abbia reagito la socialite, ma di certo la proposta non sarà passata inosservata...