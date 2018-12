clicca per guardare tutte le foto della gallery

Principato di Monaco in festa per il compleanno dei gemellini del principe Alberto e Charlene Wittstock. Party con gli amichetti, torta gigante e un camion dei pompieri vero per i 4 anni di Jacques e Gabriella. Mamma Charlene ha postato orgogliosa sul suo profilo social le immagini del party con i bimbi...