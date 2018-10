Paris Hilton a Chi : L anno prossimo mi sposo con Chris

"L'anno prossimo mi sposo. Prima preferivo stare da sola, ma quando ho incontrato Chris (Zylka) ho capito che era l'uomo giusto per me". A parlare è Paris Hilton in un'intervista esclusiva al settimanale "Chi" in edicola da mercoledì 31 ottobre. "Sogno un matrimonio bellissimo con un vestito romantico. Poi vorrei subito dei figli: prima una femmina, che chiamerò London, e poi un maschio, che vorrei chiamare Milan... in fondo io mi chiamo Paris! È da quando sono teenager che lavoro molto e molto duramente, ho costruito un impero e ora vorrei dedicarmi di più a me". E l'imprenditrice ed ereditiera riguardo alla fatidica guerra con Kim Kardashian risponde: "Ci conosciamo da quando avevamo due anni, le nostre mamme sono migliori amiche... I media americani amano inventarsi delle storie".