Salutiste, glamour, amanti degli animali. Kate Moss, Naomi Campbell e altri vip si sono ritrovati nella fattoria degli animali a Henndorf in Austria per un mercatino natalizio di beneficenza organizzato da un'associazione animalista. La Venere Nera è apparsa particolarmente dolce con un cucciolo bianco che ha preso in braccio e strapazzato di coccole. Rupert Everett, invece, si è fatto fotografare con le galline in braccio.