Per la campagna Primavera 2019 di un celebre brand di cosmetici di cui è testimonial, Naomi Campbell ci mette la faccia... e non solo. Viso in primo piano, slip neri e sandali da gladiatore per la modella 48enne che copre il seno nudo solo con i lunghi capelli corvini. In un altro scatto la top model mette in luce le sue statuarie gambe in un abito dritto bianco con ampie aperture laterali. Guarda la gallery...