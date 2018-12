Passeggiata al parco a Bergamo per Michelle Hunziker, avvolta in un lungo cappotto azzurro, e la sua bambina Sole Trussardi, 5 anni. La conduttrice, con un rossetto rosso fuoco e i capelli raccolti in una coda laterale, non perde di vista la figlia che corre e gioca con i due barboncini Lilly e Leone.